「日本生命セ・パ交流戦」の開幕前記者会見に出席したオリックス・寺西が、救援でのフル回転を誓った。チーム状況によって4月24日の日本ハム戦から中継ぎに配置転換され、5月8日の日本ハム戦で自己最速の158キロを計測するなど、勝ちパターンの一角として目下6試合連続無失点。「首脳陣の判断になる」と前置きしつつ、現在の立ち位置を死守する決意を口にした。「怪我人がいたから（配置転換された）というのもあるとは思い