［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜２＞４月中旬、岩手県沿岸部にある宮古市の県立宮古病院に、仕事中、息が苦しくなった岩泉町の男性（６３）が救急搬送された。急性心筋梗塞（こうそく）で心臓の動きが弱まり、血液を全身に送り出すのが難しいショック状態に陥りかけていた。すぐにカテーテル（細い管）を挿入して、詰まった血管を広げる緊急治療が始まった。発症から一刻も早く治療しないと命に関わるが、血流は