交流戦を前に練習する阪神・立石＝甲子園セ・リーグ首位で5連勝中の阪神は26日から始まる交流戦の初戦で、本拠地に日本ハムを迎え撃つ。25日は甲子園で藤川球児監督が見守る中、ドラフト1位新人、立石正広内野手ら一部の若手野手と先発投手陣が練習した。デビューから5戦連続安打で打率4割9厘と、勢いに乗る立石は「今まで通りプレーしていく」と冷静に話した。24日までの巨人3連戦では計14打数で初本塁打を含む7安打5打点と大