女優の比嘉愛未（39）が7月スタートの日本テレビドラマ「ファーストクライ母子救命救急班」（水曜後10・00）に主演し、初の産婦人科医役に挑む。これまで医療モノに数多く出演し、フライトナースや心臓外科医などを演じてきた。初の役どころに「本当に楽しみ」とワクワクしている。「絶対零度」シリーズなどを手がける浜田秀哉氏によるオリジナル脚本で、舞台はセレブ病院。行き場のないワケあり妊婦たちを無償で救うことを