政府が２０３０年度から正式な教科書として導入を目指すデジタル教科書について、読売新聞は今月、全国の小学校長にアンケートを実施した。回答した１４９人のうち９割を超える校長が小学校低学年（１、２年）で「紙のみ」「紙中心」の教科書の使用を希望した。中学年（３、４年）は８割だった。学校現場で紙中心の学びを望む傾向が明らかになった。デジタル教科書を正式な教科書とする関連法案は４月に衆院を通過。参院審議が