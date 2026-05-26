【古野公喜のおもろい噺家み〜つけた！】桂吉弥門下に入って12年。「不器用でマジメ。だから愚直にやるだけです」と真摯（し）に落語に向き合っているのが桂弥っこ（37）だ。趣味は日本舞踊、小唄など。いずれも噺家になってから始めた。三味線や義太夫などと合わせ、仕事に直結する習い事だ。休みの日はもっぱら家事。会えば「マジメな好青年」と誰もが思う。そしてマジメだけれど、おもしろい噺家だ。島根・雲南市出身。元