ロックバンドT−BOLANのボーカリスト森友嵐士（60）がこのほど、日刊スポーツなどの取材に応じ、事実上の“解散”となる8月10日開催の“最初で最後”の日本武道館公演やメンバーへの思いなどを熱く語った。【聞き手＝川田和博】◇◇◇06年、亀田興毅の初世界戦で君が代斉唱。その舞台裏についても語った。森友何となく亀田3兄弟っていうボクサーがいて、T−BOLANがすごく好きみたいな話は聞こえていました。音楽活動が止