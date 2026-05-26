眠っていた主砲２枚が動き出せば、首位チームの足音は一気に地鳴りへ変わる。ナ・リーグ西地区首位のドジャースが、いよいよ本格加速の気配を漂わせている。ロサンゼルス地元紙「カリフォルニア・ポスト」は２５日（日本時間同日）、大谷翔平投手（３１）とカイル・タッカー外野手（２９）の状態上昇を受け、チームが同地区を「席巻する可能性がある」と評した。ドジャースは２４日（同２５日）のブルワーズ戦（アメリカンファ