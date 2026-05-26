メジャー初安打もマーク米大リーグのホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズと対戦。この日メジャーに初昇格した西田陸浮内野手が「9番・右翼」で先発出場し、メジャーデビューを果たした。「2番・一塁」の村上宗隆内野手が初回に18号ソロを放てば、2回には西田が強肩を披露。失点を防ぐ活躍に日本のファンも「えぐいえぐいえぐいえぐい」と興奮している。1点を先制された初回裏。まず見せたのは村上だった