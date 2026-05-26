中日は故障者の復帰を起爆剤に今季最多の借金１５からの巻き返しを狙う。右脚の違和感で離脱していた福永、開幕直後に右脇腹を痛めた橋本が２６日の楽天戦（バンテリンＤ）から合流する見込み。左脚を痛めていたドラフト６位・花田の復帰も近く、この日は腰痛から復帰後４登板で３度失点した清水、打率１割台にあえぐ大島、カリステの出場選手登録を抹消した。井上一樹監督は「どこかで歯車がかみ合うように」と話しており、あ