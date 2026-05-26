女優・比嘉愛未が、７月期日本テレビ系連続ドラマ「ファーストクライ母子救命救急班」（水曜・後１０時）に主演することが２５日、分かった。産婦人科医役に初挑戦する。セレブ病院に秘密裏に設置された、行き場を失った訳アリ妊婦を無償で救う「母子救命救急班」を舞台にしたメディカル・エンターテインメント。比嘉は、日テレ系のゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）ドラマ初主演で「重大な任務が来たな、と身が引き