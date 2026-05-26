プロ野球評論家で現役時代は近鉄などでプレーした金村義明氏が２５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。デビューから５試合連続でヒットを放つなど、底知れない潜在能力を見せつけている阪神・立石正広内野手を高く評価した。「輝くに決まってるやん。ピカピカに輝いてるやん。去年のドラフトの目玉やから」と３球団競合の逸材の力を認めた。技術的に優れているのは、右打者にとって投手寄りにある左肩