オリックス・寺西成騎投手（２３）が２５日、勝ちパターンの一角でシーズンを完走する覚悟を示した。都内でセ・パ交流戦開幕記者会見に出席。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）へ向かう２年目右腕は「いつも通り、先発投手の勝ちをつないでいけるように。もう『寺西しかいない』と思ってもらえるように」と変わらずアピールするつもりだ。開幕当初は２試合に先発し、１勝１敗。ペルドモの不調などチーム事情もあり、４月下旬からリリ