日本ハムは２６日の交流戦初戦で敵地・甲子園に乗り込み、セ・リーグ首位・阪神と激突する。大阪入りした新庄剛志監督（５４）は２５日、「甲子園での戦いはすごい点数とって逆転された覚えはありますけど、そんな嫌なイメージはない。交流戦は楽しみの１つでもあったし、流れが変わるかもしれないし、変えていかないといけない。この交流戦は大事」と、逆襲を誓った。チームは前カードでソフトバンクに３タテを食らい、同相手に