オリックス・西川龍馬外野手（３１）が２５日、５年ぶりの交流戦優勝へ「エンジョイ」をテーマに掲げた。２３年まで広島に在籍し、ＦＡ加入後の交流戦は２年連続で打率３割超え。セ・リーグを知り尽くすキーマンは、気負いなく構えた。「いい意味で気楽に、リラックスしていきたい。個人としても、チームとしても、ここでもう一回、盛り返したい」。２４日の西武戦（ベルーナＤ）で敗れ、０・５ゲーム差のパ２位で向かう交流戦