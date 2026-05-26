阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が２５日、恩返しの一戦で偉大な先輩に並ぶ一打を誓った。交流戦は昨秋ドラフトで阪神、広島とともに指名された日本ハムを相手に、２６日から甲子園でスタート。「指名してくださったことはすごくうれしい。そういう面では、いい活躍を見せたいと思います」と決意をみなぎらせた。黄金ルーキーは衝撃的な働きを見せ、１９日の中日戦（倉敷）から５試合で打率４割９厘、１本塁打、５