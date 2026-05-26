オリックス・杉本裕太郎外野手（３５）が交流戦開幕となる２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１軍合流することが２５日、決まった。両膝痛から１９日に実戦復帰し、ファーム・リーグの４試合で１３打数６安打、１本塁打と猛アピール。２か月遅れの「開幕」をたぐり寄せた。「長かったですけど、ここまで来られた。初心を思い出して、謙虚に頑張りたいです」。心機一転を表すシルバーカラーのヘアスタイル。野球ができる喜びを再確認