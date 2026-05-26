オリックス・九里亜蓮投手が２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で、交流戦の開幕投手を務めることが決まった。横浜のマウンドは、広島時代に開幕投手を務めた２４年３月２９日以来。昨年６月１０日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）では８回無失点で勝ち投手になっている。この日は大阪・舞洲で投手練習に参加。「打たれるのを恐れるような投球は、自分で自分を苦しめてしまう。しっかりと勝負をしていく中で、１イニングでも一人でも多く投げ