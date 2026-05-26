ツインズ戦の一回、18号ソロを放ったホワイトソックスの村上宗隆＝25日、シカゴ（AP＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは25日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのツインズ戦に「2番・一塁」で出場し、一回に8試合ぶりの本塁打となる18号ソロを放って4打数1安打1打点だった。メジャーに初昇格した同僚の西田は「9番・右翼」で出場し、四回に初安打をマークして3打数1安打。チーム3―1で勝った。カブスの鈴木はパ