1999年（平11）の結成から約27年、日本中から愛されたアイドルグループ嵐が、31日のラストライブをもって活動を終了する。5人とゆかりのある著名人らが嵐への思いを語るインタビューを7日間連続で掲載する日刊スポーツの連載企画「感謝の嵐」第2回。日本ハム、巨人、中日で活躍した小笠原道大氏（52）が、嵐を称賛し、今後のさらなる活躍を願った。現役時代、打席に向かう際の曲として、嵐の楽曲を2曲使わせてもらった。「Happines