俳優の小池栄子がフジテレビの7月7日スタート火曜ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜後9：00）で主演を務めることが発表された。元暴力団対策係の刑事だった主人公を小池、そして心理学の知識には長けているが対人コミュニケーションは苦手な心理学者を北香那が演じていく。小池にとっては火9枠で初主演となる。【写真】うつくしい！にっこり上品な笑顔を見せる小池栄子今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室