女優比嘉愛未（39）が7月の日本テレビ系水曜ドラマ「ファーストクライ母子救命救急班」（水曜午後10時）で主演を務めることが25日、分かった。比嘉は同局系GP帯ドラマ初主演となる。同作は日本屈指のセレブ病院の裏側で、結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する産婦人科医たちのメディカル・エンターテインメント。比嘉は同作のオファーに「“主演”という重大な任務がきたな、