お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（52）が25日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。家族との生活が楽しすぎて、「家族サービス」の意味が分からないと明かした。お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二から、結婚して何年たったかと聞かれたジュニアは「10年たったなあ。子供が8歳やからな。小3やから」と答えた。ジュニアは2015年9月に一般女性と結婚。3人の男児が誕生している。学校行