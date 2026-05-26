日本代表にとっては、この上ない朗報だ。５月31日のアイスランド戦を経て、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンが５月25日に千葉県内で始動した。この日、練習に参加した13人の中に、５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折した鈴木唯人（フライブルク）の姿もあった。フルメニューではなかったものの、ボールを使った練習にも参加。トレーニング後の取材では、「コンタクト（プレー）だけ最後、今週１週間かけて