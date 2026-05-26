2026年５月25日、いよいよ北中米ワールドカップに向け、日本代表が始動。最終予選で奮闘した三笘薫や南野拓実らは残念ながら落選となったが、追加招集の吉田麻也をはじめ13人がピッチでトレーニングを行なった。三笘や南野らの思いも抱えながら戦うだろう今大会。自身初のワールドカップに臨む菅原由勢に「彼らの分まで戦うスタンスという点についてはどうか」と尋ねると、神妙な面持ちで真情を吐露してくれた。「彼らは前回の