全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[アカシャ ウルホボ] 1 - 2 [ケイティ ボウルター] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第2日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、アカシャ ウルホボとケイティ ボウルターが対戦した。 第1セットはケイティ ボウルターが6-4で先取。第