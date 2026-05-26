旭川市は5月25日、クマのフンが発見されたことから旭川市東旭川町の「旭山公園」および「旭山三浦庭園」の閉鎖と、一部市道を通行止めにしたことを発表しました。市によると25日正午ごろ、公園内を散歩していた人からクマのフンを見つけた旨の連絡が公園緑地協会に入ったということです。その後、午後2時ごろから市が現地調査をしたところ、公園内4か所でクマのフンが見つかったということです。フンが発見された近くでは、草木が