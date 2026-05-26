「嵐」の櫻井翔（44）が25日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。幼少期に習っていた剣道を3カ月で辞めた理由を振り返った。今回は「アイドル俳優軍」と「肉体派芸人軍」が対戦。最初のゲーム「集中力の遊戯ギリ斬りすき間スラッシュ」の3回戦で、いきなりアイドル俳優軍が「櫻井CHANCE」を使用した。すき間5センチに挑む櫻井は、挑戦前に「小さい時に剣道やってた」と告白。これにアイド