親の背を見て子が進化していく。公営競技で増えている親子選手。ボートレースではG1レーサーの前田光昭を父に持つ前田紗希が26年後期の勝率で初の女子トップに輝いた。JRAなら横山典弘騎手。息子の和生、武史とG1でも数多く競演している。競輪界も新たな親子鷹が羽ばたいている。S級経験が豊富で御年50を迎えても自力選手として生きのいい若手と渡り合う藤田昌宏（51＝岡山）を父に持つ藤田楓（23＝岡山）が絶好調。4月の熊