J2新潟OBで本紙評論家の成岡翔氏（41）による「翔’seye」。今回は「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の最終節で、23日に行われた愛媛戦について語った。2―1で勝利してホーム7連勝で西A組の2位を確定させるなど収穫の多かった一戦。30日にホームで西B組2位の鹿児島戦からスタートするプレーオフラウンドに向けた修正ポイントなども語った。――ホームの大歓声を背に、序盤からリズム良く攻めた。「リーグ戦を通して戦って