おやつに冷たいものが味わいたくなるこれからの時季に備えて、アイスをストックしておきたい！【シャトレーゼ】では、クールダウンにぴったりな「チョコ系アイス」がそろっています。ひんやり感が良い気分転換にもなって、溜まった疲れを吹き飛ばしてくれそうです。今回はバータイプ & ボールタイプのアイスをご紹介。 甘い香りが楽しめるアイス まとめ買いのみならず、単品でも買える「チ