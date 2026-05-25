【セリア】では、おうち時間のお供にぴったりな「サンリオグッズ」を販売中。時間が過ぎるのを忘れるほど夢中になれるアイテムの数々は、見つけたら思わず全種類手に入れたくなるはずです。今回は、悶絶級の可愛さが魅力のサンリオグッズを紹介します。 ラインナップが増えて全6種類に 小さなビーズを貼り付けて作る「ビーズアートシール」に、サンリオキャラクターズの新作が登場。「サ