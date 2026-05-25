年齢を重ねるにつれてトップのボリュームが落ち、ぺたんこ髪に悩んでいませんか？ そんな大人世代の悩みを解消するには、カットの工夫で自然な丸みを作り出すスタイルがオススメです。今回は「PARC by Unami」の美容師@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、夏に向けて挑戦したい、美しいシルエットのショートボブをご紹介します。 ベージュカラーの丸みショートボブ ふんわりとした美