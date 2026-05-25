【業務スーパー】の食品コーナーには、慌ただしい朝の救世主になってくれる便利なおかずが豊富に並んでいるようです。どれも温めるだけで食卓に出せる手軽さながら、本格的な味わいを楽しめる品々ばかり。今回は、業スーに週1で通う業スーマニアの筆者もオススメな、お弁当作りの心強い味方になってくれる、魅力的なラインナップをご紹介します。 磯の香り広がる便利な冷凍おかず