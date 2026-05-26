荷物をコンパクトにまとめたいときに、財布がもう少し小さければ……。そんなときにおすすめなのが【ダイソー】の「コインケース」。コンパクトな見た目ながら財布としての機能性をしっかり持ち合わせ、さらに財布以外の使い方もできそう。今回は、FTN編集部レポーターのともさんの感想とともに、その使い勝手を紹介していきます。 コンパクトでも機能派なコインケース 【ダイソー