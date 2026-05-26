インスタグラムで報告男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。画像を添えた投稿が12万「いいね！」を超える大反響となり、海外ファンの間でも話題となっている。宮浦は「いつも応援してくださっているファンの皆様支えてくださっている関係者の皆様いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。私事ではございますが、この度結