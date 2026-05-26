スイス女子代表のレスター・シティMF、アリシャ・レーマンが公式インスタグラムを更新。かつてないゴージャスなイメージの画像を紹介し、ファンの度肝を抜いている。SNSフォロワー数が1540万を超える27歳は今回、ファッション雑誌とのコラボで撮影されたスペシャルカットを掲載。モノトーンで表現されたのは、自慢のブロンドヘアをおろし、漆黒のロングドレスに身を包んだセレブな姿だ。胸元がざっくりとＶ字にオープンされ、