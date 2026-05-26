「半沢直樹」シリーズや「下町ロケット」シリーズで知られる池井戸潤さんの最新長編『ブティック』が、5月13日に発売されました。『俺たちの箱根駅伝』（文藝春秋）以来、2年ぶりとなる待望の新作です。発売直後から大きな反響を呼び、早くも読者からは熱量溢れる感想が続々と届いています。本作の発売を記念して、池井戸潤さんにインタビュー。『ブティック』誕生の舞台裏や、作品に込めた思いを聞きました。（ダイヤモンド社論説