韓国チアリーディング界のフロントランナーで、韓国ＫリーグのFCソウルでもチアリーダーを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。夏先取りのゴージャスな水着姿を披露し、ファンの視線を釘付けにしている。９頭身を誇る28歳は今回、バカンスで訪れている南国の地からSNSを投稿。美しい海をバックに黒のビキニに身を包んだショットなど15点の画像や動画をアップロードした。さすがはトップチアと唸らされる、鍛