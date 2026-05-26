◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月25日シカゴ）いきなりメモリアル打だ!ホワイトソックス傘下3Aシャーロットから25日（日本時間26日）にメジャー初昇格した西田陸浮内野手（25）が、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」で先発出場。3−1の4回2死第2打席で相手先発マシューズからメジャー初安打となる中前打をマークした。2回の初打席は三振だった。本拠地ファンは、スタンディングオベーションで背番