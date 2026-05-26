ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨（３１）の初のソロ写真集「Ｌａｔｉｄｏ」（集英社）と特典が同梱された「菊池風磨３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙプレミアムＢＯＸ【初回限定版】」が、「オリコン上半期ＢＯＯＫランキング２０２６」のジャンル別「写真集」で男性ソロ写真集１位を獲得したことが２５日、分かった（オリコン調べ）。菊池の３０歳という節目を記念して制作。スペイン・バスク地方で撮影を行い、一緒に旅をして