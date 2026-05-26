演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔（29）が25日に放送されたフジテレビ系「ネプリーグ」（月曜後7・00）に出演。自身の姉が人気芸人の息子と同じ高校の同級生だと明かした。今回は「令和のカリスマVSレジェンドカリスマ」と題して放送された。蓮見は「令和のカリスマ軍団」の一員として出演した。2ndステージ「LINEでネプリーグ」の開始前、蓮見は「泰造さんの息子さんと僕の姉が高校の同級生」と、ネプチュー