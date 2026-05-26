ダチョウ倶楽部が２５日、東京国際フォーラムで結成４０周年感謝祭「みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催した。肥後克広（６３）は「本当にありがたいよ！」と話し、寺門ジモン（６３）も「うれしいな！」と感謝。「今日は楽しんで行けよ！？」と２人でフリを入れ、集まった５０００人の腰をふわっと浮かせた。この日は４０年の歴史に縁のある豪華ゲストが集結。オープニングで