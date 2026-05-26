【モデルプレス＝2026/05/26】歌舞伎俳優の片岡愛之助と、なにわ男子の大橋和也が、「桃屋」の新CM「味付榨菜で味キマる〜！」篇、「きざみしょうがで味キマる〜！」篇に出演。両CMとも5月29日より全国（一部地域を除く）のテレビ局にて順次オンエアされる。【写真】舞台上で堂々と「プリン食べすぎてお尻プリンプリン！」を披露する大橋和也◆片岡愛之助＆大橋和也「桃屋」新CM登場前回に引き続き、愛之助と大橋が“親ビン