三重県四日市市で53歳の女性が刃物で刺され殺害された事件で、警察は女性の義理の弟を殺人の疑いで逮捕しました。この事件は今月16日、四日市市川島新町の住宅でパート従業員の田中直美さん（53）が刃物で刺され殺害されたものです。警察はきのう、近くに住む新聞配達員で義理の弟の田中俊宏容疑者（57）を、直美さんの胸や腹を刃物で10回以上刺して殺害した殺人の疑いで逮捕しました。田中容疑者は自らを刃物で刺し、けがをして治