きのう夕方、羽田発-福岡行きのスカイマーク機が、タイヤにトラブルが見つかったため羽田空港に緊急着陸しました。空港事務所などによりますと、きのう午後3時ごろに羽田空港を出発した福岡行きのスカイマーク19便が、急きょ折り返しました。捜査関係者によりますと、「離陸する際、滑走路にタイヤのゴム片が落下していた。バーストの可能性あるため羽田に戻ると連絡があった」という119番通報があったということです。航空機はき