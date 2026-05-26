竹内まりやが、全国アリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』のベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』を7月22日にリリースする。 （関連：【動画あり】『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』トレーラー映像） 2024年にデビュー45周年を迎えて発売された、12枚目のオリジナルアルバム『Precious Days