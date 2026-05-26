全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ウ イビン] 3 - 0 [マルコス ギロン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第2日がフランス パリで行われ、男子シングルス1回戦で、ウ イビンとマルコス ギロンが対戦した。 第1セットはウ イビンが7-5で先取。第2セットもウ イビンが6-2で連取し、第3セットもウ イビ