【その他の画像・動画等を元記事で観る】 竹内まりやが、7月22日にライブ映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』をリリースすることが決定。併せて特設サイトもオープンし、告知トレーラーも公開された。 ■竹内まりやにとって初の試みとも言える画期的な映像作品 竹内まりやが2024年にデビュー45周年を迎えてリリースした12枚目のオリジナルアルバム『Preciou