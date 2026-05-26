北海道・名寄警察署は2026年5月25日、名寄市に住む会社員の男（21）を強要の疑いで逮捕しました。男は4月28日午後5時半ごろから午後6時すぎまでの間、上川総合振興局管内に住む10代後半の女性にSNSのメッセージで「いま家に入ってもいいんだぞ。マジでやるからな」など送って脅迫し、女性の自宅外の路上で男に面会させ、義務のないことを行わせた疑いがもたれています。警察によりますと、メッセージが送られてきたあ